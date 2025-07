Milan, Loftus-Cheek: lavoro estivo intenso. Nei test atletici ...

Milan, Allegri è tornato in panchina anche per rilanciare alcuni giocatori già presenti in rosa. Scrive così 'La Gazzetta dello Sport'. Furlani e Tare avrebbero chiesto all'allenatore di spremere il massimo da chi è rimasto, visto che una rivoluzione totale della rosa non sarebbe possibile con una sola sessione di calciomercato. Allegri ha accettato la sfida e anche alcuni giocatori, ritrovata l'aria di Milanello, sarebbero pronti a rilanciarsi. Uno di questi potrebbe essere Ruben Loftus-Cheek.