"Curate i dettagli anche in questi movimenti, non fateli tanto per fare". Gli assistenti di Allegri partono subito sottolineando l'importante dello stretching muscolare, d'altronde ogni dettaglio è importante a questi livelli. Riscaldamento veloce anche per i portieri con passaggi vicini e prese basse. Poi sessione tiri: passaggi in area di rigore e tiri di prima per gli attaccanti. Si vede bene il movimento chiesto da Allegri negli scatti di Chukwueze: passaggio all'indietro, inserimento in area e tiro al volo da cross basso in arrivo dagli esterni. "Quando vado a un certo punto accelero e cambio passo, attacco la palla e quando faccio così spacco la porta", urla così Allegri durante la sessione. Messaggio significato su cosa vuole l'allenatore dai suoi attaccanti sotto porta.