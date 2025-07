Milan, allenamenti: Loftus-Cheek brilla! E Maignan lavora su ...

Il Milan si sta preparando per la stagione 2025-26. Gli allenamenti sono iniziati il 7 luglio scorso, primo giorno del raduno per Massimiliano Allegri e i giocatori. Per il Diavolo in arrivo i primo veri test estivi: il 23 luglio la sfida contro l'Arsenal e il prossimo 26 luglio contro il Liverpool. Per questo continuano gli allenamenti in quel di Milanello. Ecco l'ultimo video ufficiale del Milan dal quale possiamo trarre spunti davvero molto interessanti.