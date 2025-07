Milan, Maignan: subito nuovi allenamenti. Ecco di cosa si tratta

Maignan esercizi prima per scaldare le mani. Poi test sui riflessi e non solo: iniziano i nuovi allenamento con il Milan di Allegri

Il Milan ha cambiato la sua guida tecnica per questa stagione: la panchina è in mano a Massimiliano Allegri. Come è logico che sia, cambia anche lo staff rossonero a lavoro a Milanello. Per quanto riguarda i portieri, Allegri si è portato con sé un uomo di fiducia come Claudio Filippi, coadiuvato da Daniele Borri, entrambi con un passato alla Juventus. Questo potrebbe dare ancora uno sprint in più a Mike Maignan. Il portiere rossonero, rimasto dopo le voci al Chelsea, resta al centro del progetto Milan di Allegri e ha iniziato anche lui il lavoro sul campo. Sono molto interessanti le prime immagini che arrivano direttamente dai canali social del club.