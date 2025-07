Milan-Brugge, braccio di ferro per Jashari: il giocatore “dribbla” l’amichevole

La trattativa per Jashari è entrata in una fase cruciale, trasformandosi in un braccio di ferro tra il Milan e il Brugge

La trattativa per Ardon Jashari è entrata in una fase cruciale di stallo, trasformandosi in un vero e proprio braccio di ferro tra il Milan e il Brugge. La posizione del giocatore è chiara: Jashari non ha preso parte né al recente mini ritiro in Gran Bretagna né all'amichevole odierna del suo club, manifestando in modo evidente la sua volontà di trasferirsi in rossonero.