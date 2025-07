Milan, Loftus-Cheek: “In Serie A il calcio è più tattico”

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della prossima stagione in rossonero

"Potenzialmente sì, ma non è al primo posto nei miei pensieri. Una buona stagione potrebbe aiutarmi ad arrivare lì, ma devo pensare partita per partita. Ci alleniamo senza sosta ogni giorno e ci assicuriamo di dare il massimo. Se tutto va bene, si sistemerà da solo". Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'The Straits Times' parlando dei prossimi Mondiali e non solo. Ecco il suo pensiero sulla Serie A.