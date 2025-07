Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'The Straits Times', soffermandosi in modo particolare sull'arrivo di Luka Modric e Massimiliano Allegri e sulla prossima stagione. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Loftus-Cheek: "Ho enorme rispetto per Allegri. Modric ci darà molto"

Su Luka Modric: "Ho giocato contro Modric un paio di volte. Ha vinto il Pallone d'Oro, non molti possono dirlo. È un calciatore di alto livello, ha avuto una carriera di alto livello e avere quel tipo di esperienza in squadra e la qualità di un giocatore come lui darà molto alla squadra. Sono davvero emozionato di dargli il benvenuto qui e di conoscerlo anche come persona, perché è una persona a cui tutti i calciatori guardano con ammirazione, per il modo in cui è riuscito a rimanere al top della sua carriera per così tanto tempo".