Milan, Loftus-Cheek che occasione! Pronto da titolare col Napoli?

A Milanello continua il lavoro verso la trasferta di Napoli , prima partita per il Milan al rientro della Seri A. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', il Diavolo ha 'ceduto' alle Nazionali la bellezza di 15 giocatori. Per questo a Milanello sono rimasti in pochi per lavorare con Sergio Conceicao : undici più Sportiello in porta che si eserciteranno con il Milan Futuro. A Milano sono rimasti Florenzi, Gabbia, Jimenez, Terracciano, Thiaw, Tomori, Bondo, Fofana, Loftus-Cheek, Abraham e Sottil. Qualcuno potrebbe scalare le gerarchie.

Milan, Loftus-Cheek scalpita a Milanello! Conceicao lo rilancia contro il Napoli?

'La Gazzetta dello Sport' fa un nome su tutti ovvero quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista su chi Conceicao ha speso parole molto importanti (leggi qui). Secondo il quotidiano ha la fisicità che serve per reggere la mediana in una fase delicata della stagione: in questi giorni senza Nazionale, può recuperare a livello fisico. Secondo la rosea non sarebbe inverosimile vederlo da titolare contro il Napoli.