Mauro Tonolini, componente della CAN A e B e portavoce dell'AIA, ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con 'DAZN', nel corso del consueto appuntamento della domenica sera con 'Open VAR', analizzando in modo particolare l'espulsione di Dele Alli in Milan-Como per il fallo su Ruben Loftus-Cheek. Ecco, dunque, le sue parole.