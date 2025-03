Milan, giallo Conceicao: lamentele su società e non solo. La ricostruzione

Come scrive 'Il Corriere della Sera', nel Milan è scoppiato il giallo sul malumore di Sergio Conceicao. Accuse fatte trapelare da persone vicine all’allenatore e che lo rappresentano che sono state ridimensionato da Conceicao stesso in serata. Come sostenuto dai suoi portavoci, l'allenatore portoghese non sarebbe contento del clima a Milanello, ritenendo di non ricevere sufficiente supporto dalla società. Troverebbe poco rispettoso non avere mai incontrato di persona Gerry Cardinale. Riferiscono che si senta spaesato non comprendendo come funziona la catena di comando rossonera.