Milan da ricostruire: con Pioli o Rangnick in panchina?

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il Milan, al termine di questa stagione, andrà incontro l’ennesimo ribaltone tecnico e societario con il club di Via Aldo Rossi che, nello specifico, cerca un vero e proprio ‘costruttore’ per la squadra che verrà.

Per la proprietà, il fondo Elliott Management Corporation, e per l’amministratore delegato Ivan Gazidis, l’uomo giusto per guidare la tanto auspicata rinascita rossonera sarebbe Ralf Rangnick, ma non è detto che questi possa giungere al Milan. Anzi starebbero crescendo i dubbi sul suo approdo, giacché è legato da un contratto con il gruppo ‘Red Bull‘ fino al 30 giugno 2021.

Inoltre, da quanto risulta da ambienti vicini alla proprietà del Milan, non esisterebbero né precontratti firmati né penali, ma soltanto contatti molto approfonditi. Rangnick tramontato? No di certo, ma sicuramente difficile. Ecco perché, in questo clima di incertezza che, ormai da tempo, caratterizza le stagioni del Diavolo, potrebbero crescere le prospettive di Stefano Pioli.

Pioli è apprezzato e tutti si auguravano di poterlo valutare su un arco di tempo più lungo, finendo l’attuale stagione sportiva. Se il campionato di Serie A ripartirà, e il Milan farà risultati decorosi, dunque, Pioli potrebbe restare poiché c’è unanime stima sulla persona ed è stata apprezzata la gestione degli ultimi mesi. La soluzione più semplice, per tanti motivi.

È anche vero, però, che l’ultima performance era stata la sconfitta casalinga contro il Genoa e ci sono stati tanti pareggi incolori. Se non si ricomincia bisognerà valutare tutto e vedere anche chi altri sarà disponibile oltre Rangnick. Poi si deciderà. Quello che, però, adesso serve al Milan è piuttosto chiaro nella mente di chi è al potere.

Servirà qualcuno che abbia già dimostrato in carriera di saper prendere un progetto e farlo crescere e che possa ragionevolmente ripetersi nel contesto del Milan di oggi. Non un gestore di stelle che non ci sono, ma un professore di calcio. Se anche fosse possibile finanziariamente (e non lo è), nemmeno Massimiliano Allegri sarebbe considerato il candidato ideale per questa squadra. Rangnick lo sarebbe. Ma al momento, Pioli appare più sereno …