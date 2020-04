Milan-Pioli: quotazioni di permanenza in risalita rispetto a Rangnick

NEWS MILAN – Secondo la Gazzetta dello Sport, le quotazioni in vista di una permanenza di Stefano Pioli sulla panchina del Milan la prossima stagione sarebbero in risalita. In ribasso, al contrario, quelle del direttore dell’area sportiva del gruppo Red Bull Ralf Rangnick, il cui arrivo può essere ostacolato dall’emergenza coronavirus.

Al momento la gara per la panchina del Milan della stagione 2020-21 è a tre. Pioli, ad oggi, è in vantaggio viste le parole di stima e di fiducia pronunciate da Ivan Gazidis nelle ultime settimane. Segue Rangnick che come detto potrebbe avere delle difficoltà vista l’emergenza legata al virus e le tempistiche sulla ripresa o meno del campionato. Ma non è da escludere, infine, l’ipotesi che porta a Luciano Spalletti, il nome più gradito all’attuale direttore tecnico Paolo Maldini. Probabilmente dalla futura scelta dell’allenatore dipenderà anche la permanenza dell’ex numero 3 rossonero.

Dell'ipotesi Rangnick al Milan ne ha parlato l'ex rossonero Oliver Bierhoff: ecco le sue parole

