Milan, Ordine: “Cardinale, mossa a sorpresa, ma i tifosi e il futuro…”

Milan, Ordine: "Cardinale-tifosi, distacco traumatico. Clima molto acido"

"Nemmeno la mossa a sorpresa di Gerry Cardinale riesce a rianimare squadra e tifoseria che restano come congelati. Infatti all'intervallo di Verona continuano i cori destinati appunto al proprietario del club rossonero. Si possono avere i conti in perfetto ordine, come succede appunto al Milan, si possono chiudere i due ultimi bilanci in attivo, ma in assenza di risultati sportivi confortanti come quelli scanditi in campionato da Fonseca, tutto torna in discussione. E in particolare lo spicchio della curva presente a Verona continua a mettere nel mirino proprio il numero uno del fondo americano RedBird. È il segno di un distacco traumatico. E in questo clima molto acido il futuro non promette niente di buono. È vero: si può vivere da separati in casa, capita alle migliori famiglie calcistiche, figurarsi al Milan passato attraverso altre tempeste e gestioni davvero traumatiche, ma di sicuro un contributo deve arrivare anche dal Milan, dal gruppo e dallo stesso Fonseca.