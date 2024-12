Milan, Ordine: “Tutte le tappe del caos rossonero: da Maldini a Fonseca”

Il giornalista Franco Ordine, sul CorSport, ha parlato del caos in casa Milan e di come si è arrivati da Paolo Maldini a Paulo Fonseca.

Il caos del Milan è partito dopo il licenziamento di Maldini, avvenuto dopo il 5° posto (poi quarto per la penalizzazione alla Juventus) ed il raggiungimento della semifinale di Champions League. Sia Maldini che Massara, poi, non sono stati sostituiti a dovere. Con Elliott ci fu il traumatico divorzio da Boban, ma la presenza dell'ex numero 3 rossonero fu garanzia per il mondo Milan.