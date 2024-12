Pagelle Milan Futuro-Caldiero 0-2: Nava super, ma non basta. Fall delude

PAGELLE MILAN FUTURO-PINETO - La fortuna aiuta gli audaci e questo Milan Futuro non si sa se lo sia davvero. Certamente, di fortuna non ne ha. La partita inizia decisamente nel peggio dei modi: dopo un quarto d'ora arriva il gol degli ospiti con il gol della domenica (anche se è mercoledì). Un tiro da fuori all'incrocio di Scappini che difficilmente rivedremo. I rossoneri avevano anche iniziato bene, ma purtroppo ciò che manca è la concretezza. Perché anche dopo il gol continuano a creare, ma non concludono mai. Tanto che al 39' arriva addirittura il raddoppio del Caldiero, con una bella azione personale di Zerbato. La ripresa inizia, se possibile, peggio di come si era svolta la prima frazione. I rossoneri sembrano succubi della squadra ospite, impotenti. A scuotere un po' le cose arriva una traversa colpita da Longo, che riporta il Milan in controllo, ma che non porta comunque con sé ulteriori occasioni. Anzi, poco dopo è il Caldiero a sfiorare di nuovo il gol, ma Nava è miracoloso. I ragazzi di Bonera continuano a controllare la partita, ma non creano occasioni. La sconfitta è meritata. L'occasione era ghiotta in Coppa Italia Serie C, ma è stata sprecata.