Dubbi su Boniface: "Le mosse per il nuovo centravanti sembrano aver seguito logiche diverse, perché dopo una lunga trattativa con Hojlund i rossoneri hanno virato su Boniface, scommettendo su un attaccante tecnicamente dotato, sì, ma troppo spesso fermo per problemi fisici. Inoltre, il nigeriano in arrivo dal Bayer Leverkusen avrà bisogno di tempo per ambientarsi nella nostra Serie A. Quando leggo poi che le ragioni alla base della scelta sarebbero principalmente di natura finanziaria, mi chiedo: un club come il Milan, che dalle cessioni di questo mercato ha incassato una cifra vicina ai 200 milioni, non dovrebbe investire sul centravanti, ovvero colui che si dovrà occupare di segnare i gol per lo scudetto? Tentare una scommessa su un ruolo così importante può essere pericoloso".