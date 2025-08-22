Su Estupinan: "Sono curioso di vedere come e quanto crescerà Estupinan, preso dal Brighton per sostituire il francese andato in Arabia: nel debutto contro il Bari in Coppa Italia ha fatto vedere buone cose con la palla tra i piedi, ma ho notato anche qualche difficoltà in fase difensiva".
Centrocampo e difesa: "Lì in mezzo, tuttavia, ho l’impressione che manchi equilibrio: la qualità non si discute, ma chi si occuperà di fare filtro per proteggere la difesa? Il solo Fofana, a mio avviso, non può bastare. Mancano, per intenderci, i muscoli di un mediano che lavori per recuperare i palloni. Allo stesso tempo, in difesa servirebbe un centrale in grado di guidare tutto il reparto, un profilo alla Bremer, per capirci. Toccherà ad Allegri trovare gli equilibri giusti".
