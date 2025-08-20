Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Capello: “Con Hojlund i rossoneri vanno sul sicuro”

RASSEGNA STAMPA

Milan, Capello: “Con Hojlund i rossoneri vanno sul sicuro”

Milan, Capello: 'Con Hojlund i rossoneri vanno sul sicuro'
Rasmus Hojlund è la pista più calda del calciomercato del Milan per il ruolo di punta. Il parere di Fabio Capello su La Gazzetta dello Sport
Redazione PM

In Casa Milan tiene banco da tempo la questione relativa all'attaccante da comprare sul calciomercato. Il direttore sportivo Igli Tare - nel prepartita di Milan-Bari - ha assicurato che un numero 9 arriverà. Chi sarà? I tifosi rossoneri fremono in attesa di scoprirlo. Nel frattempo, Fabio Capello - grande allenatore del Milan degli anni '90 - ha reso pubblica la propria opinione sul tema sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

Milan, Capello: "Hojlund il più adatto"

—  

Il parere di Capello è netto: a suo giudizio Rasmus Hojlund è il più adatto. Il motivo è il seguente: "ha qualità e in Italia ha già fatto molto bene. Ha movimenti, velocità, è bravo soprattutto in area di rigore, dove crea occasioni e impegna la difesa". L'esperienza all'Atalanta è ancora negli occhi di Capello.

LEGGI ANCHE

Inoltre, le caratteristiche del danese si sposerebbero bene con gli altri giocatori offensivi del Milan. La parola dominante per l'attacco sarebbe una sola: velocità. Pulisic, Hojlund e Leao formerebbero un tridente devastante in campo aperto, potendo anche contare su ottimi passatori come Modric e Jashari dalle retrovie.

Le alternative non convincono altrettanto

—  

La pista che porta a Hojlund, però, non è ancora in discesa. Il Milan, infatti, continua a ragionare su possibili alternative. Fabio Capello ha rilasciato le sue impressioni anche su alcune di queste.

Vlahovic avrebbe una sola incognita, legata al suo stato psicologico. Dal punto di vista tecnico ci sono pochi dubbi: il serbo vede molto bene la porta e sa calciare benissimo. I suoi limiti, invece, riguardano soprattutto il controllo della palla e la scarsa attitudine al dribbling. Inoltre, il suo ingaggio così elevato potrebbe creare problemi all'interno dello spogliatoio. Per non crearli, dovrebbe portare in dote al Milan una gran quantità di reti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si surriscalda la pista Hojlund: le ultime news >>>

Su Nicolas Jackson c'è poco da dire: qualità fisiche superiori alla media ma poco altro. Non è uno che ruba l'occhio. Dovbyk lascia qualche dubbio, sebbene abbia dimostrato di saper fare gol nella Roma di Ranieri. Capello, invece, sarebbe incuriosito da Embolo: "è sottovalutato e molto interessante. Ha qualità, si muove tanto, ha buona velocità e può giocare in tante posizioni".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA