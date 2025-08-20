Milan, Capello: “Con Hojlund i rossoneri vanno sul sicuro”

Milan, Capello: "Hojlund il più adatto"

Il parere di Capello è netto: a suo giudizio Rasmus Hojlund è il più adatto. Il motivo è il seguente: "ha qualità e in Italia ha già fatto molto bene. Ha movimenti, velocità, è bravo soprattutto in area di rigore, dove crea occasioni e impegna la difesa". L'esperienza all'Atalanta è ancora negli occhi di Capello.