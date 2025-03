'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan abbia intenzione di terminare la stagione 2024-2025 con Sergio Conceicao in panchina. Nella speranza che l'allenatore portoghese, con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League ormai sfumata, riesca almeno a vincere la Coppa Italia. La vittoria del trofeo, infatti, consentirebbe al Diavolo di partecipare all'Europa League 2025-2026. Competizione, comunque, ancora raggiungibile attraverso il campionato.