Milan, basta con Rafa Leao e Theo Hernández: panchina e poi addio

Theo si è reso protagonista di tanti errori in fase difensiva e sembra spesso scendere in campo con un atteggiamento svogliato. Da Leao non sono mancati gol e assist, ma la continuità sì. Per la 'rosea', quindi, si va verso la separazione da entrambi al termine di questa tormentata stagione. Per il numero 10 milanista, sotto contratto fino al 30 giugno 2028 e con una clausola risolutoria di 175 milioni di euro, al momento non ci sono offerte .

Con lui la frattura non è ricomponibile, neanche a tempo determinato. Due giorni fa, durante Milan-Lazio, lo strappo definitivo con i tifosi, che lo hanno subissato di fischi mentre era andato a battere un calcio d'angolo. Riproporlo a 'San Siro' non sarà semplice. Theo Hernández ha dato tanto al Milan, ha costruito il record di gol in Serie A (30) e ora rischia di disfare tutto con una stagione sciagurata. Non avrà prove d’appello: il contratto in scadenza 30 giugno 2026 non verrà rinnovato. Si cercheranno acquirenti in estate per evitare lo svincolo gratuito. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, via Maignan? I rossoneri pensano a questi due nomi >>>