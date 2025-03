Milan, Abraham avanza nelle gerarchie. Ecco perché. Col Napoli…

Tammy Abraham, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe 'rubare' il posto da titolare a Gimenez per Napoli-Milan. Le ultime

Tammy Abraham , come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è il terzo incomodo nell'attacco del Milan. L'inglese è stato il vice di Morata e ora è quello di Gimenez . Le sue recenti prestazioni, però, lo potrebbero spingere ad essere il titolare di Sergio Conceicao. Gimenez è a secco da cinque partite, pure partendo sempre da titolare. Abraham è un giocatore che sa giocare con i compagni di reparto, con sponde e assist e lo si è visto sia contro il Lecce che contro il Como. Un aspetto in cui Santiago fa molta fatica.

Napoli-Milan, Abraham titolare? Conceicao ci pensa: ecco i motivi

Al momento, secondo la rosea, le caratteristiche di Abraham sembrerebbero essere più congeniale per Conceicao rispetto a quelle di Gimenez. Anche contro il Como, Gimenez non è l’uomo più avanzato della sua squadra. Addirittura, oltre al solito Leao, pure Musah ha occupato mediamente una posizione più offensiva di quella del messicano. Al Milan il messicano fa fatica ad attaccare l'area di rigore e la profondità. Ecco perché a Napoli, dopo la sosta per le nazionali, Conceicao potrebbe dare una chance ad Abraham. Vedremo quali saranno le scelte del portoghese. LEGGI ANCHE: Allenatore Milan, De Zerbi è possibile? Dipende da un fattore preciso>>>