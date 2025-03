Milan, Abraham: segnali da vera punta. A differenza di Gimenez…

Milan-Como 2-1, i rossoneri faticano molto, sprecano nel primo tempo qualche occasione d'oro, ma poi risorgono un'altra volta nella ripresa. Due perle di Reijnders e di Pulisic rialzano il Diavolo e lo tengono in vita nella speranza di potere raggiungere un posto in Europa in vista della prossima stagione. L'entrata nella ripresa di Tammy Abraham ha cambiato l'andamento di una partita che stava andando sempre di più dalle parti del Como. Nel tabellino dell'inglese c'è un assist meraviglioso a Reijnders, ma la gara dell'attaccante va vista sotto tanti punti di vista. Ecco le pagelle dell'inglese dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA