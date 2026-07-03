Cissè e Massolin: Milan e Inter, chi ha fatto il vero colpo di calciomercato?

Il rimpianto rimasto dal mancato ritorno al Milan di Mattia iberali, che ha scelto di sposare il progetto Como, potrebbe durare molto poco, in realtà. Il Milan, infatti, il colpo del futuro lo ha già tra le proprie mura casalinghe, acquistato a fari spenti a gennaio: stiamo parlando di Alphadjo Cisse. E per capire lo spessore del ragazzo, basta trionfare indietro ai tempi del Catanzaro.

Milan, il gioiellino ce l'hai in casa: ecco Cisse

No alle sirene di mercato : Cisse ha rispedito indietro qualsiasi sondaggio arrivato, incluso quello del Cagliari

: Cisse ha rispedito indietro qualsiasi sondaggio arrivato, incluso quello del Cagliari Obiettivo Milanello: nella testa del giovane c'è solo la maglia del Milan. Non vuole, infatti, sprecare l'opportunità datagli da Amorim stesso.

Come riferito da Tuttosport, insieme arappresenta il futuro del calcio italiano, ma soprattutto di quello rossonero. Il nuovo allenatore,, ha già fatto sapere di voler dare una chance al giovane durante il corso del ritiro estivo. Dal canto suo, il giovane ha già le idee molto chiare:

La storia di Cisse, però, parla di un riscatto partito da molto lontano, da San Liberale, dove i suoi genitori trovarono rifugio dopo essere salpati dal loro paese d'origine: la Guinea. Al Catanzaro, nel girone d'andata, il giovane ha incantato tutti, collezionando anche 6 gol. Ma a colpire furono proprio le sue accelerazioni.