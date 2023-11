Maignan ‘febbre del sabato sera’. Muro del Milan anche con l’influenza

Una vittoria fondamentale per il Milan. I rossoneri ritrovano i tre punti in Serie A grazie al rigore di Theo Hernandez, ma non solo. Il Diavolo ha sofferto tantissimo la Fiorentina nel secondo tempo. Lì è stato decisivo Mike Maignan. Il portiere francese ha salvato il Milan con delle azioni pazzesche, come la chiusura su Beltran e la parata di faccia su Mandragora. Ecco il video dal profilo X di DAZN.