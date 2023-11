Camarda è storia! I social celebrano il record del talento del Milan

Francesco Camarda, centravanti classe 2008, è entrato all'83' di Milan-Fiorentina, partita della 13^ giornata della Serie A 2023-2024 subentrando a Luka Jović. Il bomber della Primavera di Ignazio Abate, dunque, ha fatto il suo esordio assoluto in rossonero con la Prima Squadra di mister Stefano Pioli esordendo anche in Serie A. Non un cambio qualunque. Il giovanissimo rossonero è entrato direttamente nei libri di storia: il più giovane esordiente di sempre in Serie A nella storia del Milan e di tutti il campionato. I social sono impazziti per l'entrata in campo di Camarda. Ecco alcuni post che hanno celebrato la storia che si è scritta ieri sera a San Siro.