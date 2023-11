Milan-Fiorentina 1-0 al 90′: Maignan blinda il successo | Serie A News

Al 48', dalla sinistra, cross di Theo e colpo di testa a botta sicura di Samuel Chukwueze: colpo di testa a botta sicura e bella parata di Pietro Terracciano. Sul capovolgimento di fronte, chance colossale per gli ospiti. Lucas Beltrán, a tu per tu con Mike Maignan in piena area di rigore del Diavolo, sbaglia il controllo e si fa chiudere dal portiere francese in uscita bassa.

La Fiorentina insiste e, al 54', con un sinistro a giro di Nico González da appena fuori l'area di rigore spaventa nuovamente Maignan. Pioli, allora, corre ai ripari. Al 61' toglie dal campo Christian Pulisic, che era al rientro da un problema muscolare e inserisce sul terreno di gioco Ruben Loftus-Cheek, anch'egli di recente alle prese con noie di varia tipologia.

Al 62', però, è ancora la Viola pericolosa in due occasioni ravvicinate, in entrambe le circostanze con Nico González. Nella prima, il tiro dell'attaccante argentino, deviato in partenza da Theo, sbatte sul palo alla destra di Maignan. A venti minuti dal termine, Italiano toglie dal campo l'evanescente Beltrán e getta sul terreno di gioco M'Bala Nzola.

L'attaccante ex Spezia mette subito in apprensione la difesa rossonera, in particolare Tomori, incuneandosi in area di rigore rossonera. Sulla sua incursione chiude, con i tempi giusti, Malick Thiaw. Al 75', poi, fiammata del Milan, all'interno di un secondo tempo di grande sofferenza. Imbucata geniale di Theo per Luka Jović. Il serbo si presenta a tu per tu con Terracciano, angola la conclusione ma se la fa parare con il piede dall'ex compagno di squadra.

Occasione colossale, questa, per il Diavolo, che, al 79', per poco non incassa la beffa. Tiro-cross, dalla sinistra, di Riccardo Sottil con svirgolata di Thiaw che, per poco, non fa secco il proprio portiere. Sul corner, ancora pericoloso Sottil. La Fiorentina preme, alla ricerca di un pareggio che meriterebbe.

Italiano richiama in panchina Alfred Duncan e Sottil e inserisce Rolando Mandragora e Jonathan Ikoné. Ma la ribalta se la prende tutta Francesco Camarda. Entra in campo all'83', al posto di Jović, diventando il più giovane esordiente di sempre in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 16 giorni. Con lui, dentro anche Rade Krunić per Yunus Musah.

La Fiorentina si fa ancora pericolosa con Nzola all'85' e Italiano, allora, le prova tutte, inserendo sul terreno di gioco Christian Kouame al posto di Giacomo Bonaventura, ex della partita, applaudito anche da tutto il suo ex pubblico nel momento del cambio. Al 90', al termine di un batti e ribatti in area rossonera, conclusione di Lopez da appena fuori area e pallone a centimetri dal gol del pareggio.

Al 95' è ancora uno scatenato Nico González a tentare la via del pareggio ma è sul successivo calcio d'angolo, al 96', che Maignan compie un prodigio su Mandragora arrivato praticamente a millimetri dal pari. È l'ultima emozione reale del match: le mani di 'Magic Mike', all'ultimo, sul successo rossonero. Milan-Fiorentina 1-0 e il Diavolo torna a vincere in campionato dopo oltre un mese. Non una grande partita, ma in condizioni di emergenza va bene così. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

