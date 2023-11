Pagelle Milan-Fiorentina 1-0: Maignan miracoloso, Chukwueze male

PAGELLE MILAN-FIORENTINA - Partita che inizia a ritmi soporiferi. I rossoneri cercano di gestire il pallone e la Fiorentina pressa, ma non troppo. Non ci sono grandi palle gol nella prima frazione, ma sono comunque i rossoneri a rendersi più pericolosi con un tiro di Pulisic che scalda le mani del portiere e uno del Capitano, che forse poteva anche mettere in mezzo. Proprio allo scadere arriva il gol del meritato vantaggio su rigore trasformato da Theo Hernandez, che se l'era anche guadagnato su un ottimo passaggio filtrante di Jovic, che lo aveva messo davanti al portiere. La ripresa però è negativa. Il Milan crolla di nuovo e rimette in corsa una Fiorentina che non dava segni di vita. Si salva per Maignan e per fortuna. Jovic si mangia un gol e Camarda esordisce.