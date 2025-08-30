Loftus-Cheek e Pulisic, l’asse d’oro: I due ex Chelsea firmano il 2-0

È il tipo di "spirito Premier", fatto di intensità e concretezza, che Allegri aveva chiesto alla squadra. "Sono molto felice, dobbiamo fare ancora di più perché abbiamo grandi potenzialità," ha dichiarato l'autore del gol, lodando l'assistman Modrić: "È un campione ma anche una persona super, è una fortuna averlo con noi".

Se Loftus-Cheek rappresenta la sostanza, il suo compagno ed ex londinese Christian Pulisic è la qualità pura. L'americano, capocannoniere rossonero nella scorsa stagione, non si è smentito e ha aperto il proprio conto in campionato. Entrato in campo per portare il proprio contributo offensivo, ha trovato il gol sfruttando un errore della difesa salentina e sigillando il 2-0 finale. Da attaccante vero, come Allegri ha fatto sapere di volerlo impiegare, Pulisic ha già dimostrato di poter essere decisivo. "Siamo un gruppo forte, sta a noi dimostrarlo", ha commentato, lanciando un messaggio a chi credeva che la squadra fosse in difficoltà. E accoglie a braccia aperte il possibile arrivo di un altro ex Chelsea, Nkunku, a testimonianza di come il Milan stia costruendo un reparto offensivo di alto livello.

In un match che necessitava di grinta e concretezza, il Milan ha trovato le risposte giuste nei suoi due talenti cresciuti nel calcio inglese. La vittoria contro il Lecce non è solo un risultato, ma un segnale: la squadra c'è, è solida e ha un attacco che, tra vecchie certezze e nuovi innesti, promette di fare grandi cose.