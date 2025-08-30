Pianeta Milan
Loftus-Cheek e Pulisic, l’asse d’oro: I due ex Chelsea firmano il 2-0

Loftus-Cheek e Pulisic, l’asse d’oro: I due ex Chelsea firmano il 2-0 - immagine 1
In un momento cruciale, quando la panchina era già pronta a sancire un cambio, è arrivato il gol: prima Loftus-Cheek, poi Pulisic
Alessia Scataglini
In un momento cruciale, quando la panchina era già pronta a sancire un cambio, è arrivato il gol. Un colpo di testa potente e decisivo di Ruben Loftus-Cheek ha non solo sbloccato la partita contro il Lecce, ma ha anche restituito ossigeno a un Milan che, dopo la sconfitta contro la Cremonese, sentiva già la pressione di una stagione appena iniziata. La rete, arrivata su una punizione millimetrica del campione croato Luka Modric, ha cambiato le sorti dell'incontro, permettendo ai rossoneri di respirare e di rimettersi in carreggiata.

The Blues Brothers: Loftus-Cheek e Pulisic illuminano il gioco e regalano i 3 punti

Il gol di Loftus-Cheek segna una ripartenza. Dopo un'intera stagione a secco, l'inglese ritrova la via della rete e dimostra di aver risposto alla sfida lanciatagli da Massimiliano Allegri, che si aspetta grandi cose e, soprattutto, tanti gol da lui e dal compagno Fofana. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'azione che ha portato al vantaggio rossonero ha messo in mostra la grande fisicità del centrocampista, che ha saputo imporsi su un colosso come Gaspar.

È il tipo di "spirito Premier", fatto di intensità e concretezza, che Allegri aveva chiesto alla squadra. "Sono molto felice, dobbiamo fare ancora di più perché abbiamo grandi potenzialità," ha dichiarato l'autore del gol, lodando l'assistman Modrić: "È un campione ma anche una persona super, è una fortuna averlo con noi".

Se Loftus-Cheek rappresenta la sostanza, il suo compagno ed ex londinese Christian Pulisic è la qualità pura. L'americano, capocannoniere rossonero nella scorsa stagione, non si è smentito e ha aperto il proprio conto in campionato. Entrato in campo per portare il proprio contributo offensivo, ha trovato il gol sfruttando un errore della difesa salentina e sigillando il 2-0 finale. Da attaccante vero, come Allegri ha fatto sapere di volerlo impiegare, Pulisic ha già dimostrato di poter essere decisivo. "Siamo un gruppo forte, sta a noi dimostrarlo", ha commentato, lanciando un messaggio a chi credeva che la squadra fosse in difficoltà. E accoglie a braccia aperte il possibile arrivo di un altro ex Chelsea, Nkunku, a testimonianza di come il Milan stia costruendo un reparto offensivo di alto livello.

In un match che necessitava di grinta e concretezza, il Milan ha trovato le risposte giuste nei suoi due talenti cresciuti nel calcio inglese. La vittoria contro il Lecce non è solo un risultato, ma un segnale: la squadra c'è, è solida e ha un attacco che, tra vecchie certezze e nuovi innesti, promette di fare grandi cose.

