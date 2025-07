Leao e Maignan: le colonne del nuovo Milan di Allegri

Massimiliano Allegri non ha dubbi: «Leao è un giocatore straordinario, farà una grande stagione. È nell'età della maturazione, più responsabile, e ci siamo parlati: so che possiamo fare grandi cose insieme». Un'intesa che si è vista anche sul campo, con Allegri costantemente vicino a Leao, quasi a proteggerlo e guidarlo. Con 260 presenze e 70 gol, Leao è oggi il milanista con la più lunga militanza tra i titolari. Dopo una stagione altalenante, Allegri sembra aver trovato la chiave per rimettere al centro del progetto il Leao da scudetto. «Il Milan per me è uno dei club dei sogni», ha dichiarato Leao, e ora sogna di riportarlo in alto.

Altro pilastro fondamentale per il Milan è Mike Maignan, un portiere silenzioso, profondo e ossessionato dalla vittoria. Nei mesi bui senza trofei e ambizioni, il suo futuro era apparso molto incerto, con un'offerta da 18 milioni del Chelsea che sembrava poter aprire una via di fuga. Ma il Milan ha detto "no grazie", e Maignan ha accettato con grande professionalità. L'amministratore delegato Furlani ha elogiato il comportamento del giocatore e del suo agente. Anche il direttore sportivo Tare ha confermato: «Mike è un punto fermo, un riferimento dentro e fuori dal campo».

Allegri non nasconde la sua soddisfazione: «Sono felice che abbia scelto di restare. Sarà ancora il nostro capitano, è tra i migliori portieri d'Europa». Sebbene un rinnovo non sia imminente, la promessa di un Milan competitivo e l'arrivo dello stesso Allegri sono bastati a convincere Maignan.

Nella prima seduta pomeridiana aperta ai tifosi, Maignan era assente per lavoro in palestra, così come Emerson Royal, ma nulla di preoccupante. Il cuore di questo Milan, tra campo e spogliatoio, batte già molto forte. È chiaro: la ricostruzione passa da Leao e Maignan, due campioni che hanno scelto di restare e su cui Allegri punta per scrivere la nuova storia del Diavolo.