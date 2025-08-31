La rivoluzione tattica del Milan: Allegri sposta Leao e lancia Nkunku

La nuova stagione del Milan si apre con una svolta tattica decisa e inaspettata, che ha il volto e il genio di Massimiliano Allegri

Alessia Scataglini 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 09:00)

La nuova stagione del Milan si apre con una svolta tattica decisa e inaspettata, che ha il volto e il genio di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, abbandonata l'idea del 4-3-3, ha abbracciato con convinzione la difesa a tre, un cambio di rotta che sta rivoluzionando l'identità della squadra e il ruolo di uno dei suoi talenti più cristallini: Rafael Leao.

Il nuovo Milan: Leao al centro del progetto, Nkunku il "jolly" — La scelta di Allegri è chiara: Leao non sarà più un semplice esterno, ma il centravanti atipico del nuovo Milan. Un "numero 9" che sa attaccare la profondità e creare imprevedibilità, sfruttando le sue doti fisiche e la sua velocità. Una mossa audace che ha già dato i suoi frutti in precampionato, con il portoghese a segno in più occasioni. Attualmente fermo per un infortunio, Leao sta recuperando e, non essendo stato convocato in nazionale, avrà tutto il tempo per rientrare al meglio in vista della ripresa del campionato.