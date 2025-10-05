Juventus-Milan, Bartesaghi: l'importanza del Milan Futuro. L'Arsenal ...

'Tuttosport' in edicola questa mattina parla di Juventus-Milan e di alcuni emissari dell'Arsenal che saranno presenti per Kenan Yildiz da una parte e per Davide Bartesaghi dall'altra . Il giovane terzino dovrebbe prendere il posto da titolare dello squalificato Estupinan. Il quotidiano sottolinea l'importanza del Milan Futuro : la crescita di Bartesaghi, infatti, sarebbe stata accelerata proprio dalle 31 partite giocate con la squadra guidata da Massimo Oddo.

Juventus-Milan, pronto Bartesaghi

In estate, il terzino ha convinto Allegri e la sua prestazione contro il Lecce in Coppa Italia li avrebbe permesso di scalare posizioni. Bartesaghi è entrato a fare parte anche dell'Under 21 di Baldini e Allegri ne ha parlato con fiducia.