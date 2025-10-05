Juventus-Milan, Bartesaghi: l'importanza del Milan Futuro. L'Arsenal ...

Pianeta Milan
Bartesaghi: l’importanza del Milan Futuro. Gli emissari dell’Arsenal …

Juventus-Milan, occasione importantissima per Davide Bartesaghi: per il terzino sinistro probabile titolarità al posto di Estupinan. Ecco l'analisi di 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
'Tuttosport' in edicola questa mattina parla di Juventus-Milan e di alcuni emissari dell'Arsenal che saranno presenti per Kenan Yildiz da una parte e per Davide Bartesaghi dall'altra. Il giovane terzino dovrebbe prendere il posto da titolare dello squalificato Estupinan. Il quotidiano sottolinea l'importanza del Milan Futuro: la crescita di Bartesaghi, infatti, sarebbe stata accelerata proprio dalle 31 partite giocate con la squadra guidata da Massimo Oddo.

Juventus-Milan, pronto Bartesaghi

In estate, il terzino ha convinto Allegri e la sua prestazione contro il Lecce in Coppa Italia li avrebbe permesso di scalare posizioni. Bartesaghi è entrato a fare parte anche dell'Under 21 di Baldini e Allegri ne ha parlato con fiducia.

Potrebbe essere lui l'erede di Theo Hernandez? Secondo 'Tuttosport' avrebbe tutte le carte in regola per diventare un pilastro del Milan del futuro. Vedremo come giocherà questa sera Bartesaghi: non sarà facile visto che la Juventus ha tra le sue fila attaccanti ed esterni molto pericolosi.

