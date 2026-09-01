Adrien Rabiot pronto al rientro da titolare per il big match tra Milan e Juventus: ecco la collocazione tattica studiata dal tecnico Ruben Amorim
Milan-Venezia: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Adrien Rabiot è pronto alla sua prima partita da titolare della stagione: Juventus-Milan. Dopo essere entrato a gara in corso nelle vittorie contro Torino e Venezia, il francese dovrebbe dal primo minuto nel confronto contro la sua ex squadra, scrive 'La Gazzetta dello Sport'.
L'impatto contro Torino e VeneziaNelle prime due giornate l'ingresso del francese è stato determinante. Contro il Torino gli sono bastati otto minuti per servire l'assist a Cisse e dieci per firmare la rete del definitivo raddoppio. Nella gara con il Venezia, l'ingresso di Rabiot ha permesso al Milan di alzare il baricentro e aumentare la pressione. Tutte e quattro le reti dei rossoneri in questo avvio di campionato sono state realizzate con il classe 1995 in campo: non può essere un caso.
Milan-Juvents, in quale ruolo giocherà Rabiot?Dopo due settimane di lavoro a Milanello, Rabiot è finalmente pronto a prendere il posto di Ruben Loftus-Cheek. Amorim dovrebbe schierare il centrocampista francese sul centro-destra della trequarti, proprio come contro Torino e Venezia. Un ruolo che permette al numero 12 di avere un raggio d'azione più ampio e meno compiti in fase difensiva.
Un punto di riferimento per AmorimLa presenza di Rabiot sulla trequarti garantisce maggiore qualità in fase di possesso, oltre che un'importante fisicità utile nei duelli aerei e negli inserimenti in area di rigore. Amorim ha subito indicato la permanenza del francese come una delle priorità della finestra estiva di calciomercato, così come quella di Mike Maignan. Allo 'Stadium' non gli tremeranno le gambe: ci sono giocatori che sono nati per giocare partite del genere, e Rabiot è uno di questi.
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