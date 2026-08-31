Il futuro di Adrien Rabiot sarà ancora a tinte rossonere: il Milan punta blindare il centrocampista francese ben oltre l'attuale scadenza contrattuale. Durante una delle sue ultime conferenze stampa, il tecnico Rúben Amorim ha esaltato la centralità del calciatore classe 1995 nel proprio progetto tattico in Serie A, svelando di fatto la chiara intenzione del club di Via Aldo Rossi di avviare le trattative per il rinnovo contrattuale del mediano transalpino.

I dettagli del trasferimento dall'Olympique Marsiglia e il legame con Allegri

Il superamento delle polemiche estive e la centralità con Rúben Amorim

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Le cifre del contratto e l'imminente summit con la madre-agente Véronique

L'arrivo del centrocampista a Milano nell'estete 2025 era stato fortemente voluto da Massimiliano Allegri, suo storico mentore calcistico. Il Milan lo aveva prelevato dall'Olympique Marsiglia per un investimento complessivo di 9,5 milioni di euro (7 milioni di parte fissa e 2,5 di bonus), dopo la brusca rottura del giocatore con l'ambiente della Costa Azzurra a seguito di una rissa negli spogliatoi di Rennes con Jonathan Rowe. Nonostante l'esonero del tecnico livornese facesse ipotizzare una sua possibile partenza estiva, l'ex Juventus e PSG ha subito smentito le voci di mercato.La permanenza a Milano del vice-campione del mondo non è mai stata realmente in discussione, nonostante qualche malumore ambientale sorto in estate. Rabiot, insieme al connazionale Mike Maignan, era finito al centro delle critiche per aver chiesto e ottenuto dalla società quattro giorni di vacanza supplementari dopo le fatiche dei Mondiali. Sul campo, tuttavia, il numero 12 rossonero ha messo a tacere ogni polemica, rivelandosi subito decisivo in questo inizio di campionato grazie al gol d'autore siglato sul campo del Torino nel debutto stagionale.L'attuale vincolo che lega il centrocampista al Diavolo scadrà il 30 giugno 2028, con un ingaggio da top player pari a 4,8 milioni di euro netti a stagione. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di, la dirigenza milanista ha in mente di programmare un incontro ufficiale con Véronique Rabiot, madre e implacabile agente del calciatore. Il summit per ridiscutere i termini del prolungamento verrà fissato con relativa calma nei giorni immediatamente successivi alla chiusura della sessione estiva di calciomercato, gettando le basi per un legame a lunghissimo termine.