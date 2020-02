Il Milan ritrova l’oro dei suoi giovani: Gabbia ultimo exploit

NEWS MILAN – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, il giovane difensore centrale Matteo Gabbia, classe 1999, è stato soltanto l’ultimo dei ragazzi del Milan ad aver esordito in Serie A negli ultimi anni della storia del club rossonero.

Per tanto tempo, infatti, un Milan infarcito di big faticava a lanciare in Prima Squadra i gioielli del suo settore giovanile. Poi, sul tramonto dell’era di Carlo Ancelotti in rossonero, si è registrata un’inversione di tendenza, con il rientro alla base di Ignazio Abate e Luca Antonini (2008-2009).

Da lì, è stato un crescendo, con i debutti, con la maglia del Milan, di gente come Simone Verdi, Mattia De Sciglio, Bryan Cristante, Andrea Petagna, fino ad arrivare, stagione 2014-2015, quella della svolta, con l’approdo nella rosa rossonera di Davide Calabria e Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Donnarumma, in particolare, ha rinverdito i fasti degli anni Settanta e Ottanta, quando il settore giovanile rossonero produsse elementi come Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Filippo Galli, Alberico Evani e Giovanni Stroppa: Donnarumma è ormai bandiera di questo Milan, con 190 presenze in 5 campionati e sarà titolare della Nazionale Italiana ad Euro 2020.

Altri ragazzi cresciuti nel settore giovanile del Milan che si sono imposti all’attenzione del grande pubblico in rossonero, anche se ceduti successivamente per ragioni di bilancio, sono Manuel Locatelli, oggi al Sassuolo, e Patrick Cutrone, tornato in Italia, alla Fiorentina, dopo una fugace esperienza in Inghilterra nella fila del Wolverhampton.

Di recente, poi, ha debuttato in Prima Squadra anche Daniel Maldini, figlio secondogenito di Paolo, di professione attaccante, prima che Gabbia gli soffiasse la ribalta e le copertine dei quotidiani. Il Milan, dunque, in un periodo di vacche magre, visti i conti perennemente in rosso, perlomeno può sorridere perché ha ritrovato l’oro dei suoi giovani calciatori. Di Gabbia, e non solo, ha parlato oggi il responsabile del settore giovanile rossonero, Angelo Carbone: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

