Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (26/02/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 26 febbraio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano gli ottavi di finale di Champions League e il pareggio per 1-1 tra il Napoli di Rino Gattuso e il Barcellona: ottima prova degli azzurri, che hanno rischiato davvero poco. In alto spazio a Gianluigi Donnnarumma, portiere del Milan, che potrebbe saltare la sfida contro il Genoa per una distorsione alla caviglia accusata contro la Fiorentina. A tra poco per la rassegna stampa completa!

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA