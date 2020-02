Verso Milan-Genoa, Donnarumma è in dubbio. Pronto Begovic

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri è stata una giornata importante per Gianluigi Donnarumma, visto che l’estremo difensore ha compiuto 21 anni. Nella prossima gara in cui scenderà in campo Gigio taglierà il traguardo delle 200 presenze in maglia rossonera: un numero davvero enorme se consideriamo il fatto che stiamo parlando di un classe 1999.

Donnarumma, però, è in dubbio per la partita contro il Genoa, in programma domenica a San Siro. La distorsione alla caviglia accusata contro la Fiorentina è di lieve entità, ma nessuno a Milanello vuole rischiare più del dovuto, vista l’importanza di Gianluigi. Probabilmente l’estremo difensore non scenderà in campo contro i liguri, mentre sarà regolarmente in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, sfida in cui Pioli dovrà fare già a meno di Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic.

Nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più sulle condizioni di Donnarumma, ma in ogni caso è pronto Begovic, che nella partita contro la Fiorentina ha dimostrato di essere un portiere affidabile. Il debutto è stato assolutamente positivo in un campo molto difficile come quello di Firenze: l’ex Bournemouth ha compiuto due parate importanti e in più stava per parare anche il rigore di Pulgar. Insomma, Pioli si sente sicuro, e dunque Begovic con ogni probabilità sarà titolare contro il Genoa. Intanto l’allenatore rossonero deve risolvere due problemi, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android