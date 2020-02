Milan, bisogna recuperare 70 milioni: Leao e Paqueta panchinari di lusso

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra su due giocatori, molto talentuosi, che stanno facendo fatica ad emergere nel Milan: stiamo parlando dell’attaccante Rafael Leao e del centrocampista Lucas Paqueta.

Rafael Leao all’inizio sembrava essere la spalla ideale di Ibrahimovic, ma a febbraio si è ridotto il numero delle partite giocate e dei minuti in campo. Certo, il passaggio al 4-2-3-1 lo ha penalizzato, ma non spiega tutto: in questo mese il portoghese ha giocato da titolare la partita contro il Verona, per l’indisponibilità di Ibrahimovic, 10’ nel derby, 2’ con il Torino fino allo zero di sabato scorso contro la Fiorentina. A gennaio, invece, aveva disputato 5 partite, tre da titolare, firmando un gol e un assist: 316 minuti totalizzati in campo contro i 102 di febbraio. Eppure la situazione dovrebbe essere completamente diversa visto che Leao è il classico calciatore che mette d’accordo tutti, in quanto unisce gioventù e talento. In ogni caso su di lui ci sono tante speranze: è l’unico 1999 in squadra insieme a Donnarumma ad essere nel giro dei titolari, e arriva da un campionato completamente diverso da quello italiano, e dunque una prima stagione di alti e bassi può essere considerata normale.

Ancora più delicata la questione di Paqueta. In teoria il brasiliano potrebbe giocare in una qualsiasi posizione del tridente di supporto alla punta nel 4-2-3-1, ma la rivalutazione tecnica oggi è complicata: ha giocato infatti solo una gara da titolare nel 2020 (quella contro il Torino) e nelle altre gare ha disputato pochissimi minuti. Lucas sperava in qualche offerta negli ultimi giorni di mercato, tanto da chiedere a Pioli di non partecipare alla trasferta di Brescia, ma le uniche proposte sono arrivate in prestito. Il Milan per portare Paqueta in Italia ha speso ben 38,4 milioni di euro, e quindi l’investimento dovrà essere in qualche modo recuperato. Al momento il rendimento sul campo è molto distante dalla cifra spesa. Intanto la Juventus non molla un calciatore del Milan, continua a leggere >>>

