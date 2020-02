Calciomercato Milan – La Juventus non molla Donnarumma: pronta offerta monstre al giocatore

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, nonostante il rinnovo di Wojciech Szczesny, la Juventus continua a pensare a Gianluigi Donnarumma. I bianconeri potrebbero mettere sul mercato il polacco in estate, sfruttandone il rendimento positivo. La situazione di Donnarumma è chiarissima: il contratto con i rossoneri scadrà a giungo 2021 e il rischio di perderlo a parametro zero diventa sempre più probabile. La società di Via Aldo Rossi difficilmente aumenterà l’ingaggio al giocatore (che attualmente percepisce 6 milioni di euro netti a stagione). La Juventus, invece, sembrerebbe pronta ad offrire al classe 1999 un contratto da 18 milioni lordi annuali, poco più di 9 milioni netti.

Il problema sta nell’accordo tra i due club: la Juventus vorrebbe investire non più di 35 milioni di euro per il suo cartellino, mentre il Milan ne chiede almeno 55-60. Intanto ecco qual è la fobia di Gigio, continua a leggere >>>

