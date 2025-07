Guidi: “Theo Hernandez aspetta. Cosa? Il ritorno dall’America dell’Al Hilal”

Guidi: "Theo aspetta il ritorno dell'AL-Hilal dall'America, è tutto definito"

"Theo Hernandez aspetta. Cosa? Il ritorno dall’America dell’Al Hilal, il suo futuro club. Il terzino francese raggiungerà i suoi nuovi compagni solo dopo il Mondiale per club. Tutto definito con i sauditi, grazie a un triennale da 20 milioni di euro a stagione. E ok dato anche dal Milan, nelle cui casse finiranno - tra parte fissa e bonus - circa 30 milioni di euro. Theo saluterà così dopo sei stagioni, 34 gol e due trofei (uno scudetto e una Supercoppa italiana). La domanda che si fanno ora i tifosi rossoneri è "chi lo sostituirà?". La risposta non c’è ancora. A sinistra il Milan ha sondato più di una pista (da Cambiaso a Udogie, passando per Zinchenko), ma ancora non si è entrati nel vivo.