Gozzini: “Vlahovic? L’ingaggio pesa, rossoneri attenti alle occasioni”

"In attesa di Jashari, il Milan impegnerà il tempo con altri acquisti di spessore: un difensore centrale, un paio di terzini titolari, il centravanti che si divida i compiti d’area con Gimenez. Arriverà anche un altro attaccante, che tolga pressione a Gimenez e allo stesso tempo alzi il livello della competitività d’attacco. Il mercato delle punte è particolarmente ballerino, per cui non è escluso che il Milan aspetti ancora un po’ prima di affondare il colpo. Ad agosto potrebbero esserci occasioni particolarmente interessanti. Il tempo gioca in favore del Milan anche sull’affare Vlahovic, che pesa sul bilancio Juve con i suoi 12 milioni di euro di stipendio. Allegri guarda ad altri valori: "Dusan è un ragazzo straordinario, l’ho visto crescere. Ma è un giocatore della Juve e io di mercato non parlo".