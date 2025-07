Gozzini: “Milan, nuovi principi a centrocampo con Modric e Jashari”

"Reijnders sapeva trovare gli spazi e aveva un ottimo tempismo: ricevuta palla era determinante. Il nuovo corso rossonero ripartirà da giocatori che sappiano tenere il possesso, che siano fini palleggiatori. Il nuovo Milan cercherà il dominio del gioco e le incursioni delle mezzali saranno dettate dalla cabina di regia, secondo la visione di gioco di Modric o magari Ricci. Il club, seguendo le indicazioni di Max, non ha mai voluto sostituire Reijnders con una copia dell’olandese. Ha puntato su centrocampisti con altre caratteristiche e ha già portato a casa Modric e tratta con buone chance di riuscita Ricci e Jashari. Si allontana Xhaka, troppo simile agli altri. E tra Jashari e Javi Guerra Allegri crede più nel talento dello svizzero. Che come detto ricambia la stima e ha messo il Milan in cima alle preferenze. Il cambio che il club ha in mente sintetizza al meglio la strategia: fuori Musah, dentro Jashari".