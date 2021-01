GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 24 gennaio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 24 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina all’Inter di Antonio Conte, fermata sullo 0-0 sul campo dell’Udinese. Il tecnico nerazzurro cacciato dopo una discussione con l’arbitro Fabio Maresca.

In copertina, però, si parla anche del crollo interno (0-3) del Milan di Stefano Pioli contro l’Atalanta. I rossoneri sono comunque Campioni d’Inverno, ma Zlatan Ibrahimović, a fine match, ha palesato tutta la propria rabbia.

E oggi, in occasione di Juventus-Bologna, la ‘Vecchia Signora‘ di Andrea Pirlo ha la possibilità di accorciare le distanze in vetta alla classifica. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>