Milan-Atalanta, Ibrahimovic: “Sono mancate qualità ed aggressività”

Milan-Atalanta, le dichiarazioni di Ibrahimovic nel post-partita

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Atalanta. La gara, svoltasi a ‘San Siro‘, era valida per la 19^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni di Ibrahimovic.

Sulla partita di oggi: “Oggi sono mancate tante cose. Qualità, intensità e aggressività. Poi abbiamo avuto alcuni infortuni. Mancava ritmo ma non voglio usare questo come una scusa. Oggi non siamo riusciti a giocare come sappiamo e dobbiamo tornare a fare quello che sappiamo”.

Su cosa si sono detti in spogliatoio alla fine della partita: “Non ci siamo detto tanto in spogliatoio. Tanta delusione. Non pensiamo al fatto di essere campioni d’inverno perché c’è delusione. Quando si perde una partita non c’è positività”.

Sul derby contro l’Inter per riscattarsi: “Sì sicuramente è un’occasione per cercare di ripartire. Non bisogna aspettare tanto per giocare. Dalla prossima partita bisogna ribaltare la prestazione. Giocare la partita al massimo e sicuramente la sfida con l’Inter ci può fare tornare ad essere quelli che siamo”. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>