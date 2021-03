Fiorentina-Milan, Pioli: “Proviamo a vincerle tutte” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, suona la carica in vista di Fiorentina-Milan di oggi al 'Franchi': le sue dichiarazioni della vigilia

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato i temi principali di Fiorentina-Milan, gara in programma oggi alle ore 18:00 al 'Franchi', nella conferenza stampa della vigilia del match a Milanello. La partita di Firenze, secondo l'allenatore, ex calciatore ed ex mister dei viola, sarà di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione.

"Sarà una partita difficile, sia per le qualità della Fiorentina, sia per il momento complicato che stiamo attraversando - ha sottolineato Pioli, le cui dichiarazioni sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola -. Ma dobbiamo puntare al massimo. Mancano ancora undici giornate di campionato, siamo lì in piena lotta e dobbiamo puntare a vincerle tutte. Giocando al meglio delle nostre qualità e delle nostre caratteristiche".

Prima di Fiorentina-Milan di oggi, Pioli ha fatto un passo indietro a giovedì scorso, quando il Milan è stato eliminato dall'Europa League per mano del Manchester United. "L'eliminazione ha causato un dispiacere molto forte. Ma ora siamo ancora più consapevoli delle nostre potenzialità e del nostro modo di stare in campo. Ma anche del fatto che, a certi livelli, i particolari ed i minimi dettagli fanno la differenza. Nelle due aree di rigore siamo stati meno qualitativi di quanto avremmo dovuto essere".

Oggi, in Fiorentina-Milan, però, tornerà titolare Zlatan Ibrahimović. Pioli ha parlato così dello svedese. "Zlatan ha sfruttato il minutaggio di giovedì per entrare di più in condizione e partirà dall'inizio a Firenze. La sua presenza per noi è importante". Firenze, tra l'altro, evoca dei ricordi nella mente del tecnico rossonero. "A Firenze ho vissuto tanto, da giocatore prima e da allenatore poi. Non sarà mai una partita normale perché Firenze e la Fiorentina sono molto di più, anche per la tragedia vissuta per Davide Astori".

"Dopo la sosta sono sicuro che andremo forte - ha proseguito Pioli alla vigilia di Fiorentina-Milan -. I ragazzi hanno attraversato una fase delicata, ma l'hanno superata, le prestazioni delle ultime due settimane sono di una squadra forte. Io mi aspetto un ottimo finale di campionato, ed è quello che vogliamo fare perché deciderà le sorti della nostra stagione". L'allenatore emiliano, infine, ha chiosato parlando degli infortuni, vera e propria spada di Damocle sulla testa del Milan per tutta l'annata 2020-2021 in Serie A e non solo.

"Sono stati troppi. Ci sono delle giustificazioni, in alcuni casi qualcosa c'è sfuggito e non siamo soddisfatti di questi numeri. Malgrado tutte le situazioni che hanno causato dei danni, dovremo lavorare meglio e mi auguro che la sosta ci dia qualche giocatore in più. Più scelta avremo a disposizione e meglio sarà".