CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 marzo 2021

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 21 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, in merito il rinvio della gara dell'Inter per quattro positivi al CoVid. "Sono stati fortunati", ha evidenziato l'allenatore bianconero. La 'Vecchia Signora', oggi, proverà ad accorciare le distanze contro il Benevento.