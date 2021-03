Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (21/03/2021)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina pagina alla (rin)corsa Scudetto di Milan e Juventus nei confronti dell'Inter in Serie A. I nerazzurri fermi causa CoVid, mentre i bianconeri ed i rossoneri sono impegnati nel pomeriggio. Alle ore 15:00 in campo la Juventus contro il Benevento, alle ore 18:00, invece, Milan di scena in casa della Fiorentina. Sotto la testata si parla del recente exploit di Gianluca Scamacca, in questa stagione al Genoa, che in molti paragonano già a Christian Vieri. Spazio anche al posticipo della 28^ giornata di campionato, Roma-Napoli, in programma stasera alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico'. In basso, infine, nuovamente l'Inter nei pensieri della 'rosea': intervista all'infettivologo Massimo Galli sul possibile focolaio coronavirus e gli auguri all'ex Lothar Matthäus per i suoi 50 anni.