Conferenza Fiorentina-Milan: le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, introduce i temi principali di Fiorentina-Milan in conferenza stampa. Ecco tutte le sue parole, raccolte live.

Come di consueto, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ecco la conferenza stampa di Stefano Pioli. La sfida si disputerà domenica pomeriggio, alle ore 18:00 allo Stadio Artemio Franchi. La gara sarà valida per la 28^ giornata della Serie A 2020-2021. Il tecnico rossonero Pioli si troverà ancora una volta con la rosa decimata dalle assenze: Davide Calabria è out, così come il capitano Alessio Romagnoli, ma anche Rafael Leao e Mario Mandzukic. Squalificato, invece, Ante Rebic. L'allenatore emiliano, però, promette battaglia per ritornare vicini al primo posto in classifica. Intanto, ecco come è andata la partita di oggi della Primavera >>>