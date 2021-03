Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: Ibra c’è, ma quanti assenti

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan: Zlatan Ibrahimović tornerà a guidare l'attacco rossonero dal 1'. Così in campo al 'Franchi'

Oggi, alle ore 18:00 , al 'Franchi' si disputerà Fiorentina-Milan , gara valida per la 28^ giornata di Serie A . I tecnici delle due squadre, Cesare Prandelli e Stefano Pioli , vanno alla caccia di punti importanti. Il primo per allontanare lo spettro della retrocessione, il secondo per alimentare le speranze Champions.

I quotidiani sportivi in edicola stamattina hanno ipotizzato le probabili formazioni di questo Fiorentina-Milan. Nella fila dei viola, spazio in mezzo al campo all'ex di turno, Giacomo 'Jack' Bonaventura. In difesa ed in attacco, invece, presenti gli obiettivi di mercato del Diavolo, i serbi Nikola Milenković e Duśan Vlahović.