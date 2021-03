Fiorentina-Milan: Ibrahimovic titolare per amore e per forza | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic, oggi pomeriggio, sarà titolare in Fiorentina-Milan allo stadio 'Franchi'. Il Diavolo non ha molta altra scelta ...

Zlatan Ibrahimovic, oggi pomeriggio in occasione di Fiorentina-Milan allo stadio 'Franchi', tornerà a giocare titolare in Serie A dopo venti giorni. Ibra ha giocato già per una trentina di minuti giovedì sera, in Europa League contro il Manchester United, ma è lui, oggi, che il tecnico Stefano Pioli si affiderà per cercare di avere la meglio sui viola.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, tra l'altro, ha ricordato come all'allenatore emiliano non sia rimasta, poi, così grande scelta in attacco per Fiorentina-Milan. Giocherà Ibrahimovic, centravanti titolare del 4-2-3-1, anche perché nella fila rossonere saranno assenti Ante Rebić (squalificato ed infortunato), nonché Rafael Leão, Mario Mandžukić e persino Daniel Maldini (infortunati).

Spetterà, quindi, al totem svedese, seppur non al massimo della forma, segnare i gol che, al Milan, stanno mancando dal proprio reparto offensivo. Dovrà stringere i denti, Zlatan, per poi volare in Svezia e prendere parte, con la sua Nazionale, dove è stato convocato a cinque anni di distanza dall'ultima volta, a ben tre partite. Ibrahimovic, ha ricordato il quotidiano romano, non segna a Firenze dal 2006, quando vestiva ancora la maglia dell'Inter.

A dir la verità, nella passata stagione Ibrahimovic aveva lasciato il segno in Fiorentina-Milan. Il V.A.R., però, gli cancellò, incredibilmente, la splendida rete realizzata contro i viola per un presunto fallo di mano. Tuttavia, Ibra ha preso parte a ben 12 gol in 14 partite disputate, nella massima serie, contro la Fiorentina (8 reti e 4 assist). Anche se, va ribadito, la sua ultima rete al 'Franchi' risalga a 14 anni e 193 giorni fa. È tempo di aggiornare nuovamente questo 'score'.