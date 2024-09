San Siro perde la finale di Champions League 2027 — Ovvero, che i due club non avrebbero considerato fattibile l'ipotesi di lavori di ristrutturazione per lo stadio di San Siro e che avrebbero scelto la via della realizzazione di un nuovo stadio. In sostanza, San Siro non sarà ristrutturato e le due squadre di Milano andranno a giocare altrove. Il Milan lavora sempre sulla soluzione di un suo nuovo stadio a San Donato Milanese, dove ha già comprato e bonificato terreni. L'Inter ha un diritto di esclusiva nell'area di Rozzano fino a gennaio 2025.

Ma dopo l’ultimo meeting a Palazzo Marino - ha incalzato il quotidiano sportivo nazionale - avrebbe ripreso slancio l’opzione di un impianto comune - ma di proprietà e diviso al 50% - nell’attuale area di San Siro. Per questo la UEFA, evidentemente stanca di aspettare, ha deciso di non rischiare e di procedere al cambiamento della sede per la finale di Champions League della stagione 2026-2027.

La F.I.G.C. proporrà in alternativa lo stadio Olimpico di Roma — Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha preso atto della decisione di Nyon. Appena saputo della bocciatura della UEFA e una volta appurato che le motivazioni della UEFA non intaccavano, in alcun modo, l'impiego dell'impianto di San Siro per gli Europei 2032, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) ha iniziato a lavorare sulle alternative da proporre alla UEFA. In Italia un solo altro stadio rispetta il requisito chiave (i 60mila posti) per ospitare la finale di Champions: l'Olimpico di Roma.

L'Italia può dare la sua alternativa a Milano. Ma, come specificato da 'La Gazzetta dello Sport', ora tutte le Federazioni all'interno della UEFA hanno la possibilità di esprimere la propria candidata.