Derby, Ordine: “Il Milan si è difeso da provinciale. E Leao…”

Derby Milan-Inter, Ordine: "Rossoneri difesa da provinciale". Poi il commento su Leao

Ordine continua con il suo commento: "Conceicao ha lasciato sotto la doccia Bennacer, rimproverato più volte, per puntare su Jimenez spostando Musah a centrocampo. Una scelta discutibile. L'effetto pratico è stato quello di arretrare, centimetro dopo centimetro, lasciando il pallino nei piedi dell'Inter. Leao ha avuto un paio di occasioni per lanciarsi nello spazio ma le ha sprecate, Pulisic si è spento col tempo. Alla fine Inzaghi ha reclamato il rigore per un intervento di Pavlovic su Thuram: in contemporanea allo splendido recupero di Theo Hernandez. Inzaghi reclama. Coda velenosa del derby". LEGGI ANCHE: Milan, Walker segnali importanti dal derby. Esordio subito da leader>>>